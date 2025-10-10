Tragedia questa mattina al cimitero di Avellino, dove una donna di 53 anni, residente in città e dipendente dello stabilimento Fca di Pratola Serra, ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano del palazzo Santa Rita, situato all’interno del complesso cimiteriale. L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, quando alcuni dipendenti e visitatori hanno udito un forte rumore e si sono accorti dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Accertamenti in corso

Gli agenti della Questura di Avellino hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove sarà effettuato l’esame previsto di rito.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni elemento utile al caso.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha destato profondo dolore e sgomento tra i colleghi della donna e tra quanti la conoscevano.

Le autorità invitano, nel rispetto della famiglia e della riservatezza, a non diffondere ipotesi o informazioni non verificate in attesa degli esiti ufficiali dell’indagine.