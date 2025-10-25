Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato una tragedia a Luogosano, in provincia di Avellino. Nella mattinata di oggi, una donna che si era allontanata da casa con intenti suicidi è stata rintracciata e tratta in salvo grazie all’azione coordinata del personale dell’Arma. L’allarme era scattato poco dopo la segnalazione della scomparsa. I militari della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo all’Esca, supportati da tre pattuglie, hanno avviato immediatamente le ricerche, concentrandosi su un’area montana e particolarmente impervia.

Dopo un’accurata perlustrazione, i Carabinieri sono riusciti a individuare la donna, che aveva tentato di nascondersi per evitare di essere trovata. Una volta raggiunta, è stata messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto.

La donna è stata successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avellino per gli accertamenti di rito.

Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi.