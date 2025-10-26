Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo essere precipitata per circa dieci metri in un dirupo durante un’escursione sui sentieri della frazione Croce di Carinola, nel comune di Carinola, in provincia di Caserta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La donna, impegnata in una camminata lungo un percorso di montagna, ha perso l’equilibrio finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), specializzati nelle operazioni di recupero in aree impervie.

Dopo averla raggiunta e messa in sicurezza con l’imbracatura, i soccorritori l’hanno riportata in superficie e affidata al personale del 118, che l’ha trasferita in ospedale per accertamenti. Le condizioni della donna non sarebbero gravi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei sentieri montani del Casertano e sull’importanza di affrontare le escursioni con l’attrezzatura adeguata e le dovute precauzioni.