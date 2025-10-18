Momenti di tensione all’interno del Centro Unico Prenotazioni (CUP) dell’Asl Napoli 2 Nord di Monteruscello, dove una donna di 51 anni, napoletana e con precedenti di polizia, ha aggredito un’operatrice e danneggiato il plexiglass divisorio dello sportello. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso e si è concluso con la denuncia a piede libero della donna per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

L’aggressione al Cup di Monteruscello

Secondo quanto ricostruito, la 51enne avrebbe avuto un acceso diverbio con le impiegate del Cup per motivi di scarsa rilevanza. La discussione sarebbe rapidamente degenerata: dopo le offese verbali, la donna avrebbe colpito fisicamente una delle due operatrici e danneggiato la barriera di plexiglass posta a protezione del personale.

Una segnalazione di “aggressione in corso” ha raggiunto la Sala Operativa della Polizia di Stato, che ha inviato sul posto una pattuglia del Commissariato di Pozzuoli.

La denuncia e le indagini

Giunti presso la struttura sanitaria, gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle due dipendenti coinvolte e hanno poi rintracciato la 51enne presso la sua abitazione. Lì è stata identificata e denunciata a piede libero per i reati di danneggiamento e lesioni personali aggravate.

L’episodio, nato da una banale discussione, ha nuovamente acceso l’attenzione sulla sicurezza del personale sanitario e amministrativo delle strutture pubbliche.