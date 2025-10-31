Un gesto potenzialmente catastrofico è stato sventato grazie all’intervento dell’ex genero. Una donna di 45 anni, residente a Qualiano, ha tentato di incendiare l’appartamento della ex suocera nel giorno del decimo anniversario di matrimonio di quest’ultima. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Lettere, il tentativo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza: la 45enne avrebbe estratto dalla borsa una tanica di liquido infiammabile, cosparso la porta dell’abitazione e cercato di accendere un fiammifero.

L’azione è stata interrotta dall’ex genero, che ha evitato lo sviluppo di un incendio. La donna è stata identificata e denunciata per tentato incendio, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità aggiuntive.

Secondo le prime informazioni, i motivi del gesto sembrerebbero legati a vecchie tensioni familiari, già sfociate in denunce reciproche tra le parti coinvolte.