Tragedia nel centro storico di Napoli: oggi, giovedì 16 ottobre, una donna è deceduta dopo essere precipitata da un terrazzo in vico delle Nocelle, vicino a via Salvator Rosa. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00, nella parte più stretta del vicolo, e la vittima è caduta da un’altezza di circa 20 metri, perdendo la vita sul colpo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, per i rilievi e le indagini del caso.

Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente per determinare eventuali responsabilità.