La Polizia di Stato sta conducendo accertamenti per chiarire il possibile coinvolgimento di una donna di 61 anni nella sparatoria avvenuta intorno alle tre di questa mattina in piazza Bellini, cuore della movida napoletana. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani e della Squadra Mobile, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto si apprende, la donna si è recata poco dopo l’episodio all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per farsi medicare una ferita da arma da fuoco alla spalla. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire se la ferita sia collegata direttamente alla sparatoria avvenuta nella piazza o se sia riconducibile ad altri contesti. L’area di piazza Bellini è transennata per consentire i rilievi della polizia scientifica, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause dell’episodio.