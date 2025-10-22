Resta in prognosi riservata il bambino di 12 anni originario di San Giacomo d’Acri (Cosenza), caduto ieri mattina dal balcone di una palazzina in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Tiburtina. Il piccolo Rocco è attualmente ricoverato presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si trova in coma farmacologico e intubato con supporto rianimatorio avanzato.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino di ieri. Rocco, affacciatosi dal terzo piano per salutare la sorella, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

Il bambino è caduto prima sul cofano di un camion parcheggiato e poi a terra. I genitori, che si trovavano all’interno dell’appartamento, sono corsi immediatamente in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasferito d’urgenza il minore al Bambino Gesù, dove è stato operato subito per gravi traumi.

Le condizioni cliniche

Secondo quanto riferito dal consigliere del IV Municipio, Fabrizio Montanini, che è in contatto con la famiglia, Rocco è stato “messo in coma farmacologico per consentire ai medici di monitorare la situazione”.

Il consigliere ha spiegato che “le condizioni sono stabili, ma i medici non si pronunciano sul pericolo di vita, viste le lesioni riportate agli arti, ai polmoni e alla testa”.

Durante gli interventi chirurgici, i medici sono riusciti a stabilizzare la situazione toracica e respiratoria, ma restano preoccupazioni per i traumi cranici. È stata inserita una sonda per monitorare la pressione intracranica e, se dovesse aumentare, “potrebbe rendersi necessario un intervento alla testa”, ha aggiunto Montanini.

La solidarietà del quartiere

Il quartiere Tiburtina si è mobilitato per offrire ospitalità e sostegno alla famiglia del bambino, che non risiede a Roma. Diversi residenti si sono offerti di fornire vitto e alloggio ai genitori, arrivati nella Capitale per festeggiare la laurea dello zio di Rocco, prevista proprio nel pomeriggio del giorno dell’incidente.

La famiglia, composta dai genitori e da tre figli, era ospite in un bed and breakfast della zona.