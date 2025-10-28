Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, il suo cuore aveva già cessato di battere.

Le indagini e le prime ipotesi

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, anche se gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa di ulteriori accertamenti.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi di rito, mentre la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino per gli esami disposti dall’autorità giudiziaria.

Sconcerto e dolore in città

La notizia ha scosso profondamente la comunità avellinese.

La vittima, insegnante stimata e conosciuta in città, era molto apprezzata per la sua professionalità e il suo impegno nel mondo della scuola.

Numerosi colleghi e conoscenti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sconvolta da una perdita improvvisa e dolorosa.