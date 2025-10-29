I carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa hanno scoperto una discarica abusiva nel corso di un servizio mirato a contrastare lo sversamento e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’intervento è avvenuto a Casapesenna (Caserta), in località Caletta, all’interno di un fondo agricolo abbandonato, trasformato illegalmente in un’area di deposito rifiuti.
Tipologia dei rifiuti rinvenuti
Nel sito i militari hanno rinvenuto una grande quantità di materiali tra cui:
Materiali da demolizione e costruzione
Plastica e legno
Materassi e rottami metallici
Carcasse di autovetture
Imballaggi e apparecchiature elettriche fuori uso
Rifiuti urbani non pericolosi
Sequestro e indagini in corso
L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili dello sversamento. L’autorità giudiziaria competente è stata informata dell’attività dei carabinieri.
L’operazione rientra nei controlli straordinari sul territorio finalizzati alla tutela ambientale e alla prevenzione dei reati legati allo smaltimento illecito dei rifiuti.