Dopo la caduta del sindaco di Ottaviano in mattinata, anche Salvatore Di Sarno, primo cittadino di Somma Vesuviana, è costretto a lasciare l’incarico. A determinare la fine anticipata della consiliatura sono state le dimissioni di massa di 13 consiglieri comunali, come era accaduto anche nella cittadina limitrofa.

La crisi politica

Le avvisaglie erano arrivate già dalla tarda mattinata, con una riunione tra i consiglieri che ha segnato la svolta. Poche ore dopo, la decisione collettiva: firmare le dimissioni e aprire la strada al commissariamento.

Il messaggio social e la polemica

Appena prima della crisi definitiva, Di Sarno era intervenuto in un video diffuso sui social, nel quale aveva accennato anche a una presunta candidatura della moglie alle prossime elezioni regionali.

Con le dimissioni di oggi, anche a Somma Vesuviana si chiude un capitolo amministrativo, seguendo lo stesso destino di Ottaviano, dove in mattinata aveva dovuto lasciare il sindaco Biagio Simonetti.