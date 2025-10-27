Un nuovo incendio è scoppiato nell’area orientale di Napoli, pochi giorni dopo il rogo di via Santa Maria di Costantinopoli delle Mosche. Questa volta il fuoco ha interessato un magazzino in via Galileo Ferraris, al pianterreno di un edificio.

All’interno del locale erano presenti bici elettriche e monopattini, che hanno alimentato le fiamme e reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Evacuazioni e interventi

Gli abitanti dell’edificio sono stati evacuati per precauzione e hanno potuto rientrare solo dopo la completa messa in sicurezza della struttura. Sul posto si sono recati anche i commercianti dei negozi vicini al magazzino incendiato.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza dei veicoli elettrici, che possono esplodere se investiti dal calore.

Accertamenti in corso

Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Secondo le prime indiscrezioni, si tende a escludere la pista dolosa e un collegamento con il rogo di pochi giorni fa.

Nei precedenti episodi nella zona, tra cui un incendio in un deposito gestito da una ditta cinese, un vigile del fuoco era rimasto ferito dall’esplosione di una bombola di gas, un anziano di 80 anni aveva rischiato di soffocare e 17 famiglie erano state evacuate. Gli investigatori avevano quindi già avviato verifiche approfondite per chiarire la natura dei roghi e individuare eventuali cause accidentali o dolose.