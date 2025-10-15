Nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, priorità della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono stati demoliti due manufatti abusivi nel comune di Sant’Antonio Abate, in via Croce e Gragnano 21. L’intervento è eseguito in ottemperanza a due ordini di demolizione emessi dal Tribunale di Torre Annunziata. I manufatti, costruiti in adiacenza ad altro corpo di fabbrica, presentavano struttura portante in ferro e muratura di blocchetti di lapilcemento.

I dettagli dei manufatti demoliti

Primo locale: dimensioni di circa 3,60 x 2,55 metri, altezza di 3 metri, chiuso su tutti i lati con blocchetti di lapilcemento. Dotato di accesso esterno a ovest, pavimentazione, rivestimento di mattonelle e infisso in ferro. Era utilizzato come servizio igienico.

Secondo locale: dimensioni di circa 5,50 x 1,10 metri, altezza di 3 metri, chiuso su tutti i lati e privo di accesso esterno. Presentava intonaco esterno, tettoia lungo il fronte est e struttura metallica ancorata con copertura a tegole.

Entrambi i locali erano stati adibiti abusivamente a pizzeria, senza alcuna autorizzazione edilizia né commerciale.

Contesto e finalità dell’intervento

L’operazione conferma l’impegno della Procura di Torre Annunziata nel contrastare l’abusivismo edilizio e le violazioni urbanistiche, tutelando la sicurezza e la legalità sul territorio. La demolizione dei manufatti abusivi serve inoltre a prevenire rischi igienico-sanitari legati all’utilizzo improprio degli spazi.