Tensione ieri sera a Sorrento, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in un’abitazione dopo la richiesta di aiuto di una donna di 25 anni. La giovane aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, un 24enne incensurato, che non aveva accettato la fine della loro relazione e si era appostato all’esterno dell’appartamento, impedendole di uscire.

All’arrivo dei militari, il ragazzo ha reagito con violenza, aggredendoli fisicamente. È stato necessario l’intervento del personale del 118, che ha provveduto a sedare l’uomo.

Il 24enne è stato quindi arrestato con le accuse di violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni guaribili in sette giorni ciascuno: uno alla mano e l’altro alla spalla.

L’episodio, avvenuto nella tarda serata, ha suscitato forte preoccupazione nella zona, ma la prontezza dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi.