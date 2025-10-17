Una coppia di coniugi di Benevento — lui 80enne, lei 57enne — è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel corso di una perquisizione eseguita dai militari, che ha portato al rinvenimento di droga, munizioni e un’arma modificata.

Cocaina e bilancino nella cantina della donna

Secondo quanto accertato, nella cantina in uso esclusivo alla donna i carabinieri hanno trovato due bustine in cellophane contenenti circa 72 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, elementi compatibili con l’attività di confezionamento e spaccio di stupefacenti.

Pistola modificata e munizioni nascoste sotto gli abiti

Nel corso della perquisizione personale eseguita sull’uomo, i militari hanno inoltre rinvenuto una pistola a salve calibro 8, modificata mediante sostituzione della canna e caricata con tre cartucce calibro 6.35.

L’anziano nascondeva sotto i vestiti anche un involucro contenente 19 munizioni dello stesso calibro, custodite illegalmente.

L’arma, resa potenzialmente offensiva dalla modifica, è stata sottoposta a sequestro insieme alle munizioni.

Coinvolta anche la nuora: trovata droga nella sua abitazione

Le indagini si sono estese fino all’abitazione della nuora dei coniugi, una 24enne residente a Benevento.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 2,5 grammi di cocaina e 19 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga.

La giovane è stata denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresti domiciliari per i coniugi

Al termine delle attività, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due coniugi:

l’uomo è accusato di detenzione di arma clandestina,

la donna di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi sono stati condotti nella propria abitazione e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.