Un grave incidente si è verificato all’uscita della Galliera Vittoria, a Napoli. Secondo le segnalazioni dei residenti, l’impatto dell’auto contro le barriere è stato particolarmente violento, tanto da essere udito in tutta la zona. A denunciare la pericolosità del tratto stradale è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sul proprio profilo ha raccolto le testimonianze di diversi cittadini. «Il boato è fortissimo e succede almeno una volta al mese» scrivono alcuni residenti, evidenziando come l’assenza di una segnaletica adeguata renda la curva particolarmente rischiosa, soprattutto nelle ore notturne.

Borrelli sottolinea la necessità di un intervento immediato: «Di notte molte auto vanno a sbattere violentemente perché la curva non è segnalata. Spesso le vetture invadono l’altra corsia, mettendo in pericolo chi sopraggiunge. È indispensabile agire subito per evitare una tragedia».

La richiesta è chiara: servono nuovi cartelli, un’illuminazione più efficace e interventi strutturali per garantire maggiore sicurezza stradale lungo la Galliera Vittoria, una delle arterie più trafficate di Napoli.