Paura questa mattina a Roma, dove si è verificato il crollo di un controsoffitto all’interno dell’Istituto superiore Armando Diaz, in via Diana, zona Tuscolana. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, poco dopo l’ingresso degli studenti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, una parte del controsoffitto ha ceduto improvvisamente, facendo cadere calcinacci sulle scale che collegano i vari piani dell’edificio scolastico.

Immediatamente è scattato l’intervento dei pompieri, che hanno evacuato studenti e personale attraverso una scala secondaria per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma alcuni studenti che hanno respirato le polveri sprigionate dal crollo sono assistiti dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono ancora in corso verifiche sulla stabilità del tetto e delle strutture interne, per accertare le cause del cedimento e valutare eventuali rischi residui.