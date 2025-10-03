Brutta disavventura per il giornalista e imprenditore Michele Criscitiello, 42 anni, presidente della Folgore Caratese e amministratore delegato di Sportitalia. Nella mattinata di ieri, mentre si trovava a bordo della sua Porsche a Sesto San Giovanni, è stato vittima di una rapina violenta.

Il “trucco dello specchietto”

L’episodio è avvenuto intorno alle 9.45, nei pressi dello stadio Ernesto Breda. Criscitiello, in viaggio dal quartier generale di Sportitalia di Verano Brianza verso gli studi televisivi di Milano, si era fermato al semaforo quando è stato avvicinato da uno scooter.

Il mezzo ha urtato lo specchietto della sua auto: un gesto studiato, il cosiddetto “trucco dello specchietto”, usato per distrarre l’automobilista e indurlo ad abbassare il finestrino.

La rapina con pistola

Mentre Criscitiello cercava di fotografare la targa dello scooter, un complice si è avvicinato a piedi e ha puntato una pistola contro di lui. In pochi secondi, il malvivente ha strappato dal polso del giornalista un Rolex dal valore stimato di oltre 65 mila euro e si è dato alla fuga.

Indagini in corso

Il colpo, messo a segno con rapidità e violenza, ha lasciato il dirigente sportivo illeso ma sotto choc. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla rapina e stanno acquisendo immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto.