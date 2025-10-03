Giornata di tensione e disagi in città a causa dello sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla. I manifestanti, scesi in piazza fin dalla mattinata, hanno bloccato l’accesso alla rampa autostradale dell’A3 Napoli-Salerno in via Reggia di Portici, creando pesanti rallentamenti al traffico.

Secondo un rappresentante dell’Usb, il corteo avrebbe visto la partecipazione di circa 50mila persone:

«Avevamo detto che avremmo bloccato tutto il Paese – porti, strade, autostrade – e ci stiamo riuscendo. Domani saremo a Roma», ha dichiarato.

Dal porto al centro città

Il corteo, partito da piazza Garibaldi, è entrato nel porto commerciale di Napoli e ha poi raggiunto l’area orientale della città, prima di spostarsi verso il centro percorrendo via Alessandro Volta.

Nel pomeriggio, i manifestanti hanno rimosso il blocco e la rampa di accesso all’autostrada è stata riaperta al traffico. Restano comunque possibili disagi alla viabilità urbana, data la presenza del corteo diretto verso la stazione.