Il cadavere di una donna, si tratta di Svitlana Stanishevska, 56 anni, di nazionalità ucraina, è stato rinvenuto nella zona della Pagoda a Ischia, nell’area portuale del comune capoluogo dell’isola, ai piedi di una terrazza panoramica.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Guardia Costiera e i carabinieri della compagnia di Ischia, coordinati dal capitano Giuseppe Giangrande, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Cause ancora da accertare

Al momento non è possibile determinare le cause del decesso. Gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di un incidente o di un gesto volontario; sul corpo non sono rilevati segni di violenza.

Le autorità continuano a svolgere accertamenti e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.