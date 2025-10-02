La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 funzionari e assistenti con orientamento giuridico. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 16:00 del 3 novembre 2025 attraverso il sito istituzionale.
Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti, le modalità di candidatura e lo svolgimento delle prove.
Posti disponibili
Il concorso prevede l’assunzione di:
35 esperti, destinati ad attività di analisi normativa, redazione di atti amministrativi e supporto ai processi interni;
25 assistenti, che svolgeranno compiti operativi a supporto delle strutture centrali e territoriali della Banca d’Italia.
I vincitori potranno essere impiegati sia presso l’Amministrazione Centrale, sia nella rete territoriale.
Requisiti generali
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, di un Paese UE o di altro Stato secondo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001;
adeguata conoscenza della lingua italiana;
idoneità fisica alle mansioni;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
assenza di comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere.
Requisiti di studio
Per Esperti
È necessario il possesso di una laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento con voto minimo di 105/110 in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza;
scienze giuridiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze politiche e relazioni internazionali;
economia e commercio, economia politica, scienze economiche-aziendali, finanza;
scienze strategiche o titoli equipollenti.
Per Assistenti
È richiesta una laurea triennale in:
scienze dei servizi giuridici (L-14), scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), scienze politiche e relazioni internazionali (L-36), scienze economiche (L-33), scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);
altri titoli equiparati per legge.
Come presentare domanda
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online, tramite il portale della Banca d’Italia.
Scadenza: 3 novembre 2025, ore 16:00.
Ogni candidato può presentare domanda per un solo profilo tra esperto o assistente.
Prove d’esame
Il concorso si articola in più fasi:
Prova preselettiva (se le domande superano quota 3.000):
test a risposta multipla su materie indicate nel bando e lingua inglese;
accedono alla prova scritta i primi 500 classificati.
Per il concorso da assistenti, è possibile anche una preselezione per titoli.
Prova scritta:
per esperti: 3 quesiti a risposta sintetica e un elaborato in lingua inglese;
per assistenti: 3 quesiti a risposta sintetica e un elaborato in lingua inglese.
Prova orale:
colloquio sulle materie del programma;
conversazione in lingua inglese.
Dove consultare il bando
Il bando completo, con l’elenco delle materie di studio e le istruzioni per la candidatura, è disponibile sul sito ufficiale della Banca d’Italia.