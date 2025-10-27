In un periodo in cui la stabilità lavorativa è sempre più difficile da raggiungere, arriva una buona notizia per chi possiede solo la licenza media: è stato pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico che offre contratti a tempo pieno e stipendi fino a 1.700 euro mensili. L’occasione rappresenta una possibilità concreta per chi cerca un impiego stabile nella pubblica amministrazione, senza la necessità di possedere titoli di studio superiori.

Un’opportunità reale per chi cerca stabilità lavorativa

Negli ultimi anni, molti lavoratori si sono trovati a dover accettare contratti precari o stagionali, spesso legati a esigenze temporanee di aziende e attività commerciali. Tuttavia, le assunzioni nel settore pubblico continuano a offrire una via d’ingresso verso un’occupazione più sicura e continuativa.

Il concorso, segnalato da ConcorsiPubblici.net, riguarda posti di operatore e messo comunale, figure fondamentali per il funzionamento degli enti locali. I contratti previsti sono a tempo pieno, con possibilità di stabilizzazione e percorsi di crescita professionale nel tempo.

Requisiti e modalità di partecipazione

Il titolo di studio minimo richiesto è la licenza media.

Tra i requisiti generali richiesti dal bando figurano:

cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea;

maggiore età;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

assenza di condanne penali che impediscano l’accesso alla pubblica amministrazione.

La prova d’esame consisterà in una prova scritta, finalizzata a verificare le conoscenze di base in materia amministrativa e di organizzazione degli enti locali. Alcuni bandi prevedono anche una prova pratica per valutare le capacità operative dei candidati.

Retribuzione e tipologia di contratto

Lo stipendio previsto varia tra 1.500 e 1.700 euro netti al mese, in base all’inquadramento contrattuale e all’ente di destinazione. Si tratta di contratti pubblici a tempo pieno e indeterminato, con trattamento economico conforme ai contratti collettivi nazionali del comparto Enti Locali.

Un’occasione importante per chi è alla ricerca di un impiego stabile e sicuro, con possibilità di crescita e garanzie tipiche del lavoro nel settore pubblico.

Dove trovare il bando e come candidarsi

Il bando completo, con i dettagli sulle modalità di partecipazione e le scadenze, è disponibile sul portale ufficiale ConcorsiPubblici.net e sui siti istituzionali dei Comuni che hanno avviato le selezioni.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, allegando la documentazione richiesta, entro la data indicata dal bando.