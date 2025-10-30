Mattinata di controlli dei carabinieri all’Istituto Ipsar “Ugo Tognazzi” di viale Italia, nel parco Europa a Pollena Trocchia (Napoli). Durante le verifiche, effettuate anche con l’aiuto delle unità cinofile, un 15enne è denunciato perché trovato in possesso di un coltello a scatto, mentre un altro studente di 16 anni è segnalato alla Prefettura dopo che nello zaino gli hanno trovata una dose di hashish.

Le indagini successive hanno portato i militari a Ponticelli, nell’abitazione di un 24enne, dove sono rinvenute 621 dosi di marijuana e 521 di hashish, per un totale di quasi un chilo di droga pronta per la vendita. Sequestrati anche 410 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Il giovane è arrestato e trasferito in carcere.