Si è conclusa la terza edizione dell’operazione “Continuum Bellum”, la vasta campagna dei Carabinieri contro la coltivazione illegale di cannabis condotta nei territori di Gragnano, Lettere e Casola di Napoli. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto degli squadroni eliportati “Calabria” e “Sicilia” e del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, ha portato al sequestro di oltre 1,5 tonnellate di piante di cannabis e di 47 chilogrammi di marijuana già confezionata.

Durante le perquisizioni sono rinvenuti anche armi, munizioni e materiali per il confezionamento dello stupefacente. Complessivamente, sei persone sono arrestate e due denunciate, tutte ritenute coinvolte nella filiera della coltivazione e del traffico di droga.

Secondo le stime degli investigatori, la biomassa sequestrata, una volta trasformata in prodotto pronto per la vendita, avrebbe potuto generare profitti per circa mezzo milione di euro sul mercato illegale.

L’indagine ha richiesto mesi di perlustrazioni in aree particolarmente difficili da raggiungere, tra valli, dirupi e canyon dell’area montana stabiese. Le verifiche hanno messo in luce la capacità dei coltivatori di adattarsi al territorio, sfruttando microclimi favorevoli, terreni impervi e sistemi di irrigazione rudimentali, spesso installati in zone inaccessibili a pattuglie e droni.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel contrasto alle coltivazioni illegali di cannabis e al traffico di stupefacenti nel territorio campano.