Paura all’alba a Secondigliano, dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito a colpi di pistola in seguito a un episodio avvenuto dopo un incidente stradale. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, all’incrocio tra via Diacona e via Fratta, nella periferia nord della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella e i militari della stazione di Secondigliano.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo – incensurato e residente in zona – era a bordo della propria auto quando si è scontrato con un altro veicolo. Poco dopo, un uomo estraneo al sinistro si sarebbe avvicinato e, senza apparente motivo, avrebbe esploso due colpi di pistola contro di lui, colpendolo alle gambe. L’aggressore si è quindi dato alla fuga.

Il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, però, le persone coinvolte non si stanno dimostrando particolarmente collaborative, rendendo più complesso il lavoro degli investigatori.