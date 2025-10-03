Dopo settimane di proteste e disagi, arriva il primo confronto ufficiale sul futuro della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, interrotta a causa di lavori di manutenzione.

L’annuncio dell’Ente Autonomo Volturno

L’Ente Autonomo Volturno (EAV), società che gestisce il servizio, ha reso noto con un comunicato che mercoledì 8 ottobre si terrà un tavolo istituzionale con i sindaci dei comuni interessati dalla sospensione della linea ferroviaria.

Obiettivo dell’incontro: fornire aggiornamenti sui tempi di riapertura e rafforzare la comunicazione tra azienda e territori, così da garantire una ripresa del servizio in modo coordinato ed efficace.

Attesa per i tempi di riapertura

La chiusura della tratta ha generato forti disagi per pendolari e studenti, con proteste e richieste di chiarezza da parte delle amministrazioni locali. La riunione dell’8 ottobre rappresenta dunque un passaggio decisivo per comprendere le prospettive di ripristino del collegamento ferroviario.