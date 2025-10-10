Un nuovo sciopero interesserà le linee vesuviane nella giornata di lunedì 13 ottobre 2025. La organizzazione sindacale Faisa Confail ha infatti proclamato un’astensione dal lavoro di 4 ore, che coinvolgerà esclusivamente il personale viaggiante.

Orario dello sciopero

Secondo quanto comunicato ufficialmente, lo sciopero si svolgerà dalle ore 08:30 alle ore 12:30. In questa fascia oraria non sarà garantito il regolare svolgimento del servizio ferroviario, con possibili disagi per i pendolari e gli utenti delle linee vesuviane.

Motivazioni della protesta

La protesta è stata indetta per problematiche legate all’organizzazione aziendale. Il sindacato Faisa Confail ha più volte evidenziato criticità nella gestione interna e nella pianificazione dei turni di lavoro, chiedendo un confronto con la dirigenza per migliorare le condizioni operative del personale.

Dati sull’adesione agli scioperi precedenti

Nel precedente sciopero proclamato dalla stessa sigla sindacale, tenutosi il 23 luglio 2025, la percentuale di adesione è stata pari al 3,39%. Un dato che consente di stimare un impatto limitato sul servizio, anche se non si escludono variazioni nei collegamenti durante le ore di fermo.

Servizi garantiti e informazioni utili

Durante lo sciopero saranno assicurate le corse previste nelle fasce orarie di garanzia e potranno essere predisposti servizi minimi per tutelare la mobilità dei passeggeri.

Si invitano gli utenti a verificare in tempo reale eventuali aggiornamenti consultando i canali ufficiali dell’azienda di trasporto o i punti informativi presenti nelle stazioni.