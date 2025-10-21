«Da cittadina di Pomigliano e da rappresentante istituzionale di questo territorio non posso che salutare con favore l’avvio del cantiere per la realizzazione dell’ospedale di comunità, della casa di comunità e della centrale operativa territoriale nella mia città. Sono presidi importanti per garantire servizi sanitari sempre più vicini ai cittadini, che ho fortemente voluto presentando anche un atto approvato in Consiglio regionale nel 2021, che ne ha determinato l’inserimento nella programmazione regionale. Ringrazio la Regione e l’Asl Napoli 3 Sud per la grande attenzione e per tutto il lavoro di questi mesi, che ho personalmente seguito e sollecitato. Ora, dopo più di qualche ostacolo, si avvia la realizzazione e il mio auspicio è che tutto si possa completare nei tempi dovuti, dotando finalmente Pomigliano di un ospedale atteso da tempo – ha dichiarato Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – L’ospedale di Comunità rappresenta una delle infrastrutture sanitarie più significative.

Una struttura di prossimità concepita per garantire continuità assistenziale, riducendo la pressione sui grandi ospedali e rafforzando il legame tra il cittadino e il territorio. Ho sempre seguito con grande interesse tutte le fasi per far sì che arrivasse questo giorno. Ora bisognerà davvero correre perché i tempi sono strettissimi. Ma si dovrà fare il possibile e l’impossibile per non perdere questa straordinaria opportunità» ha concluso Ciarambino.