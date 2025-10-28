La Polizia di Stato ha segnalato oggi un minore per porto di armi o oggetti atti ad offendere all’interno di un istituto scolastico situato in zona Materdei a Napoli. Gli agenti del Commissariato Dante sono intervenuti dopo la segnalazione di un docente che aveva scoperto un coltello all’interno dello zaino di uno studente. Secondo quanto riferito dalla docente, si trattava di un coltello a serramanico, e il ragazzo, un dodicenne, si era temporaneamente allontanato dall’istituto dopo il ritrovamento.

Il sequestro e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria

Poco dopo, il minore si è presentato presso gli uffici del Commissariato Dante, accompagnato dalla madre. Il coltello è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, e il ragazzo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti del caso.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuole e forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli studenti e prevenire episodi simili.