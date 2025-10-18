Un episodio di violenza e inciviltà ha scosso la comunità di San Paolo Belsito. Lo scorso 5 settembre, quattro giovani – un ragazzo di 19 anni e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni – si sono introdotti nel giardino di una donna affetta da problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione e insultandola per puro divertimento.

L’aggressione e l’intervento dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Nola, i quattro avrebbero scavalcato la recinzione dell’abitazione e, una volta all’interno, iniziato a deridere la donna, lanciando pietre e altri oggetti contro la casa.

Il gesto, apparentemente privo di qualsiasi motivo, ha causato nella vittima un forte stato di agitazione, tanto da rendere necessario l’intervento del 118. La donna è stata successivamente ricoverata in ospedale per ricevere le cure del caso.

Le indagini e le denunce

L’attività investigativa condotta dai militari ha permesso di identificare rapidamente i responsabili.

I quattro giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di violazione di domicilio aggravata.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità o comportamenti lesivi nei confronti della vittima.