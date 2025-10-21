L’INPS, in collaborazione con i Comuni, sta completando la definizione degli elenchi ufficiali dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, secondo una precisa tempistica.
Date e procedure principali
30 ottobre 2025: l’INPS caricherà sull’applicativo web le liste definitive dei beneficiari, suddivise per Comune. Gli enti locali potranno così disporre degli elenchi ufficiali.
Coloro che hanno già ricevuto la carta negli anni precedenti hanno già ottenuto l’accredito automatico.
Chi desidera verificare se ha ricevuto l’importo per il 2025 può contattare il numero 06.45266888.
Chi non era beneficiario lo scorso anno dovrà attendere la pubblicazione del 30 ottobre per sapere se rientra nella nuova lista.
Ruolo di INPS e Comuni
Gli elenchi dei beneficiari sono stilati esclusivamente dall’INPS, secondo criteri nazionali. I Comuni si limitano a verificare residenza e esistenza in vita dei soggetti.
Le principali fasi già completate sono:
13 agosto – 9 settembre 2025: elaborazione dei dati dagli archivi INPS e dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
Dal 10 settembre 2025: disponibilità degli elenchi provvisori ai Comuni;
Entro il 9 ottobre 2025: verifiche e consolidamento degli elenchi da parte dei Comuni;
Dal 16 ottobre 2025: trasmissione a Poste Italiane per l’abbinamento dei codici identificativi delle carte;
27 ottobre 2025: restituzione degli elenchi completi dei codici a INPS;
30 ottobre 2025: caricamento definitivo sull’applicativo web e pubblicazione dei beneficiari.
Invito ai cittadini
Si raccomanda di attendere la pubblicazione ufficiale degli elenchi sul Portale dei Servizi Sociali del Comune, che garantisce trasparenza e correttezza nell’assegnazione della misura.
Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente tramite i canali ufficiali del Comune.