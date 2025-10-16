Dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026 sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via San Pasquale. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza comunale, riguarda la carreggiata destinata all’ex sede tranviaria e si rende necessario per consentire lo svolgimento dei lavori legati alla realizzazione della nuova linea tranviaria che collegherà San Giovanni a Piazza Sannazzaro.

Durante l’intero periodo dei lavori, la circolazione veicolare sarà regolata secondo le indicazioni fornite dalla segnaletica temporanea installata in loco. È raccomandata particolare attenzione ai percorsi alternativi e alle eventuali modifiche del trasporto pubblico locale.