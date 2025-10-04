Maxi operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Nola, che questa mattina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse

Cinque persone sono finite in cella, accusate a vario titolo di:

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;

detenzione di droga a fini di spaccio.

Il sodalizio criminale

Secondo le indagini, gli arrestati avrebbero fatto parte di un’organizzazione dedita al controllo e alla gestione delle piazze di spaccio di Casalnuovo di Napoli e delle aree limitrofe. L’attività illecita sarebbe stata portata avanti sfruttando la forza intimidatrice del clan Tammaro, con l’obiettivo di favorirne l’espansione e il consolidamento sul territorio.

Le indagini proseguono per definire i ruoli dei singoli indagati e i collegamenti con altri gruppi criminali attivi nell’area vesuviana.