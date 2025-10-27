Tragedia questa mattina lungo l’autostrada del Mediterraneo (A2), nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord. Un camionista è deceduto a causa di un malore improvviso mentre era alla guida del suo autoarticolato. L’episodio è avvenuto intorno alle 7:45. Nonostante il malore, l’uomo è riuscito con lucidità ad accostare il mezzo pesante sulla corsia di emergenza, evitando conseguenze più gravi per altri automobilisti in transito.

I soccorsi e gli interventi sul posto

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i volontari della Vopi e il personale del 118 di Pontecagnano Faiano, che hanno tentato di rianimare l’autista, purtroppo senza esito. Il camionista è deceduto poco dopo il loro arrivo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, impegnati nei rilievi, e il personale dell’Anas, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Viabilità temporaneamente rallentata

Il traffico lungo la corsia nord dell’A2 ha subito rallentamenti temporanei, poi tornato regolare dopo la conclusione degli interventi. La salma dell’uomo è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti di rito.