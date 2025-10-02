Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a Via Girolamo Santacroce. A segnalare l’accaduto è stato il consigliere della Seconda Municipalità, Pasquale Sarnacchiaro. Secondo quanto riportato, l’incidente sarebbe stato causato da un camion che, probabilmente a causa di un malfunzionamento ai freni, è uscito di strada colpendo il cantiere realizzato dai residenti di Via Girolamo Santacroce 19 per riparare uno sprofondamento verificatosi alcuni anni fa. Nel sinistro sono rimaste coinvolte diverse automobili e un ciclomotore. Una persona è stata soccorsa dall’ambulanza intervenuta tempestivamente sul posto.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni della strada e sulla necessità di una riqualificazione dell’area. «Questa mattina, insieme a un comitato di cittadini e alla consigliera Vitale, abbiamo avviato una raccolta firme per chiedere al Sindaco Manfredi e all’assessore Cosenza di sollecitare l’attuazione del progetto di riqualificazione di Via Girolamo Santacroce, già approvato dal Comune ma non ancora avviato» ha dichiarato Sarnacchiaro.

Condizioni della strada e criticità

Secondo i residenti, le criticità di Via Girolamo Santacroce sono numerose:

Manto stradale: il mix di cubetti e asfalto presenta crepe e buche frequenti, che mettono a rischio soprattutto i ciclomotori.

Marciapiedi: spesso occupati da auto in sosta e motocicli in transito, ostacolano il passaggio dei pedoni. In passato erano presenti paletti di protezione, oggi in gran parte rimossi.

Segnaletica: strisce pedonali e rallentatori ottici risultano poco visibili, aumentando il pericolo per gli utenti della strada.

Verde urbano: Via Girolamo Santacroce contava circa 150 alberi, la metà dei quali è stata abbattuta negli anni per mancata manutenzione.

L’incidente di oggi ha evidenziato ancora una volta la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e funzionalità in una delle vie principali che collega il quartiere Salvator Rosa al Vomero.