Paura questa mattina lungo la strada statale 268 del Vesuvio, all’altezza dell’uscita di Scafati in direzione Boscoreale. La cabina di guida di un camion per la compattazione dei rifiuti è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare.

L’intervento dei soccorsi

Il conducente del mezzo è rimasto incolume e ha immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto in pochi minuti per spegnere l’incendio, mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità e avviato le verifiche per stabilire l’origine dell’evento.

Conseguenze sul traffico

Il traffico lungo la SS268 ha subito gravi rallentamenti durante le operazioni di emergenza. Non si registrano feriti né danni a cose o infrastrutture.