Ancora un drammatico incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, residente a Napoli, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli. L’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 63enne si trovava sul tetto di un capannone industriale per recuperare alcuni attrezzi da lavoro, quando sarebbe improvvisamente caduto nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.

Soccorso dai colleghi e dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli, dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

Indagini in corso

Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli Nord, che ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Le prime attività investigative sono state affidate agli agenti del commissariato di Polizia di Giugliano in Campania, in collaborazione con il commissariato Arenella, intervenuto in ospedale.

Sicurezza sul lavoro, un’emergenza irrisolta

La tragedia di Mugnano si aggiunge ai numerosi casi di morti bianche che continuano a verificarsi in Campania e in tutta Italia. Le autorità competenti ribadiscono la necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione nei luoghi di lavoro per evitare nuove vittime.