Tragedia a Pagani, nel pomeriggio di ieri.

Un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un montacarichi all’interno della propria abitazione in via Ugo Foscolo. L’impatto, avvenuto da un’altezza considerevole, non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate alla testa.

I soccorsi e i rilievi

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente, quando i familiari hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il 43enne non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Insieme al personale medico sono giunti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando alcuni lavori domestici quando il montacarichi avrebbe ceduto, facendolo precipitare al suolo.

Indagini in corso e sequestro del corpo

Il corpo è stato posto a disposizione della Procura di Nocera Inferiore per consentire gli approfondimenti medico-legali.

L’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e del montacarichi, al fine di chiarire la dinamica e verificare l’eventuale presenza di responsabilità penali.

Gli inquirenti stanno esaminando le condizioni di sicurezza dell’impianto e l’area in cui il 43enne stava lavorando, cercando di comprendere se la caduta sia stata causata da un guasto tecnico o da un errore umano.

A quanto risulta, la vittima stava operando da sola al momento dell’incidente.

Una comunità sotto shock

La notizia ha profondamente scosso la città di Pagani, dove l’uomo era molto conosciuto.

Amici e vicini di casa si sono stretti attorno alla famiglia, sconvolta da una tragedia improvvisa e inspiegabile.

Solo al termine delle verifiche della magistratura sarà possibile restituire la salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.