Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli. Un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia e regolarmente assunto, è precipitato da un’impalcatura mentre stava montando una scaffalatura in un magazzino in fase di allestimento per l’apertura di un nuovo punto vendita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa due metri. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato il lavoratore e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola.

Nelle prime ore di questa mattina, viste le gravi condizioni, il 53enne è trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha disposto il sequestro dell’impalcatura utilizzata durante le operazioni.

Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere all’interno del centro commerciale.