Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Nola, in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione locale sono intervenuti in un cantiere edile situato in via Benevento, dove un operaio di 66 anni è precipitato da un muro alto circa tre metri. L’uomo, immediatamente soccorso dai colleghi e dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola. A causa della gravità delle ferite riportate, è stato poi trasferito all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni restano critiche: è ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni, si sta verificando se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste nei cantieri.