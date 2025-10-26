Non ce l’ha fatta Matteo Di Perna, operaio di 58 anni di Carpino (Foggia), rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un ponteggio su cui stava lavorando lo scorso 24 ottobre. L’uomo era trasportato in codice rosso presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove purtroppo è deceduto nella serata di ieri a causa delle lesioni riportate nella caduta da diversi metri di altezza.

A confermare la tragedia è il sindaco di Carpino, Rocco Di Brina, che ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il dolore personale e dell’intera comunità per la perdita di un lavoratore conosciuto e stimato.

Le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono in corso da parte dei Carabinieri, che stanno verificando dinamica e eventuali responsabilità.