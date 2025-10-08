Grave incidente sul lavoro a Montella, in provincia di Avellino. Un operaio è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un grosso ramo mentre era impegnato in lavori di potatura all’interno di una zona boschiva particolarmente impervia. L’impatto gli ha provocato lesioni su varie parti del corpo, rendendo immediato l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi: intervento del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso 118

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che ha raggiunto il lavoratore nonostante le difficoltà legate alla natura del terreno.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i soccorritori hanno immobilizzato l’operaio e lo hanno trasportato in superficie mediante un verricello.

L’uomo è poi elitrasportato in ospedale a bordo di un elicottero del 118 per ricevere le cure necessarie.

Collaborazione tra forze dell’ordine e soccorsi

Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino e i Vigili del Fuoco di Montella.

L’intervento congiunto ha permesso di completare il salvataggio in tempi rapidi nonostante la complessità della zona e le difficoltà logistiche.

Le autorità competenti stanno ora effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.