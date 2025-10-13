Nel primo pomeriggio un incendio ha coinvolto il secondo piano di una palazzina a due livelli situata in via Nola, a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’intero edificio.

L’operazione di spegnimento è durata diverse ore, ma grazie alla tempestività dei soccorsi non si sono registrati feriti né intossicati. I tecnici dei vigili del fuoco hanno eseguito i controlli di stabilità sulla struttura, dichiarando agibile il piano inferiore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi e per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.