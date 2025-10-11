Momenti di paura a Villaricca in via Filippo Turati, al civico 32, dove nella serata di ieri un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio residenziale. Le fiamme, partite per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente invaso i locali, sprigionando una fitta coltre di fumo che ha costretto i residenti a lasciare in fretta le proprie abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano, allertati dal numero di emergenza 112. Gli uomini dell’Arma hanno subito messo in sicurezza l’area e fatto evacuare l’intero palazzo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Durante le operazioni di sgombero, i militari si sono accorti che una donna di 80 anni, disabile e impossibilitata a muoversi autonomamente, non era riuscita a lasciare l’appartamento. Senza esitazione, i carabinieri sono entrati nell’edificio invaso dal fumo, hanno individuato l’abitazione e, raggiunta la camera da letto, hanno trovato l’anziana ancora intrappolata.

I militari l’hanno presa in braccio e portata all’esterno, mettendola in salvo pochi istanti prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. Poco dopo sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna. Fortunatamente, l’ottantenne non ha riportato conseguenze gravi ed è stata affidata alle cure dei sanitari per accertamenti precauzionali.

Le indagini sono in corso per determinare l’origine dell’incendio.