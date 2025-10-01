Nuova operazione della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco (Napoli) contro l’occupazione abusiva di immobili. Nel quartiere ex 219 gli agenti hanno proceduto al sequestro di due box auto che erano stati trasformati in abitazioni senza alcuna autorizzazione. Gli occupanti sono stati denunciati.

Box trasformati in appartamenti senza titoli

I controlli hanno permesso di scoprire due locali condominiali utilizzati come vere e proprie abitazioni, privi di titoli urbanistici e autorizzativi. Le strutture sono state liberate e messe sotto sequestro.

L’intervento del Comune

Dal Comune spiegano che l’azione rientra nel piano strategico di ripristino della legalità urbana avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo, con l’obiettivo di tutelare i residenti dei quartieri popolari e garantire maggiore sicurezza.

Il quartiere ex 219 resta una delle aree più critiche della città dal punto di vista abitativo. Per questo l’amministrazione comunale ha annunciato che i controlli saranno intensificati, anche con il supporto dei servizi sociali e delle autorità sanitarie.

Precedenti interventi

Non si tratta di un caso isolato. Già nei mesi di maggio e giugno erano stati effettuati analoghi sgomberi nel rione Partenope, dove furono sequestrati altri locali occupati abusivamente e privi delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e igienico-sanitarie.