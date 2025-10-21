Il Bonus mamme lavoratrici è un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli a carico e un reddito annuo non superiore a 40.000 euro.

La misura, introdotta per agevolare la conciliazione tra lavoro e famiglia, verrà potenziata nel 2026 con un aumento dell’importo mensile.

Importo del bonus: 480 euro nel 2025 e 720 euro nel 2026

Per l’anno 2025, il bonus prevede un’erogazione una tantum di 480 euro netti, equivalenti a 40 euro al mese.

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre, in modo da semplificare la gestione ed evitare la suddivisione mensile delle somme.

A partire dal 2026, l’importo sarà aumentato a 60 euro al mese, per un totale di 720 euro annui, mantenendo invariati tutti i requisiti di accesso.

Bonus mamme lavoratrici 2026: requisiti principali

Per accedere al beneficio, le lavoratrici dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Requisito Dettaglio

Numero di figli Almeno 2 figli a carico

Reddito annuo Fino a 40.000 euro

Tipologia lavorativa Dipendenti o autonome (escluse le lavoratrici domestiche)

Durata del beneficio Fino ai 10 anni del figlio più piccolo per chi ha due figli; fino ai 18 anni per chi ne ha tre o più

Decontribuzione per madri con tre o più figli

Accanto al bonus mensile, resta attiva una misura separata di decontribuzione per le madri con contratto a tempo indeterminato e almeno tre figli.

In questo caso è previsto un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui, confermato fino al 2026.

Tale beneficio non è cumulabile con il bonus mensile da 40 o 60 euro.

Esenzione fiscale e impatto sull’ISEE

Il bonus mamme lavoratrici è esente da imposte e non incide sul calcolo dell’ISEE, garantendo quindi l’integrale percezione dell’importo previsto.

Domanda e istruzioni INPS

Le modalità operative per la richiesta del bonus saranno comunicate dall’INPS tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025.

L’Istituto fornirà istruzioni dettagliate su tempistiche, procedura di domanda e accredito delle somme.