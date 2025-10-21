Il Bonus mamme lavoratrici è un sostegno economico destinato alle madri lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli a carico e un reddito annuo non superiore a 40.000 euro.
La misura, introdotta per agevolare la conciliazione tra lavoro e famiglia, verrà potenziata nel 2026 con un aumento dell’importo mensile.
Importo del bonus: 480 euro nel 2025 e 720 euro nel 2026
Per l’anno 2025, il bonus prevede un’erogazione una tantum di 480 euro netti, equivalenti a 40 euro al mese.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre, in modo da semplificare la gestione ed evitare la suddivisione mensile delle somme.
A partire dal 2026, l’importo sarà aumentato a 60 euro al mese, per un totale di 720 euro annui, mantenendo invariati tutti i requisiti di accesso.
Bonus mamme lavoratrici 2026: requisiti principali
Per accedere al beneficio, le lavoratrici dovranno rispettare i seguenti requisiti:
Requisito Dettaglio
Numero di figli Almeno 2 figli a carico
Reddito annuo Fino a 40.000 euro
Tipologia lavorativa Dipendenti o autonome (escluse le lavoratrici domestiche)
Durata del beneficio Fino ai 10 anni del figlio più piccolo per chi ha due figli; fino ai 18 anni per chi ne ha tre o più
Decontribuzione per madri con tre o più figli
Accanto al bonus mensile, resta attiva una misura separata di decontribuzione per le madri con contratto a tempo indeterminato e almeno tre figli.
In questo caso è previsto un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui, confermato fino al 2026.
Tale beneficio non è cumulabile con il bonus mensile da 40 o 60 euro.
Esenzione fiscale e impatto sull’ISEE
Il bonus mamme lavoratrici è esente da imposte e non incide sul calcolo dell’ISEE, garantendo quindi l’integrale percezione dell’importo previsto.
Domanda e istruzioni INPS
Le modalità operative per la richiesta del bonus saranno comunicate dall’INPS tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025.
L’Istituto fornirà istruzioni dettagliate su tempistiche, procedura di domanda e accredito delle somme.