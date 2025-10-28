Sta per scadere il termine per richiedere l’Iscro, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, il sussidio destinato ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps.

La domanda può essere inoltrata entro il 31 ottobre 2025, senza possibilità di proroga.

Il contributo, che varia da 200 a 800 euro mensili, rappresenta una sorta di “cassa integrazione” per i professionisti autonomi che hanno registrato un forte calo di reddito. L’indennità viene erogata per sei mesi consecutivi.

Cos’è l’Iscro e a chi spetta

L’Iscro è una misura di sostegno economico istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e resa strutturale dal 1° gennaio 2024 con la Legge di Bilancio 2024.

È rivolta ai lavoratori autonomi abituali iscritti alla Gestione Separata Inps, in possesso di partita IVA attiva da almeno tre anni.

Requisiti per accedere all’Iscro

Per ottenere l’indennità è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, Non percepire l’Assegno di Inclusione durante l’intero periodo di fruizione del sussidio (pena la decadenza).

Aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni precedenti.

Esempio: per una domanda presentata nel 2024, il reddito del 2023 deve risultare inferiore al 70% della media dei redditi del 2021 e 2022.

Aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT.

Essere in regola con la contribuzione previdenziale.

Avere una partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività che dà diritto all’iscrizione.

Autocertificare i redditi degli anni di riferimento, se non già presenti negli archivi Inps.

Calcolo dell’importo

L’Iscro viene calcolata come 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno di riferimento, su base semestrale.

L’importo mensile non può essere inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.

Esempio di calcolo

Se un lavoratore ha dichiarato:

6.000 euro nel 2022

5.000 euro nel 2023

la media è di 5.500 euro.

Dividendo per due (base semestrale): 2.750 euro.

Applicando il 25%: 687,50 euro mensili per sei mesi.

Gli importi vengono aggiornati ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Come presentare la domanda

La domanda per il Bonus Iscro deve essere inoltrata esclusivamente online entro il 31 ottobre di ogni anno attraverso il portale INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

Contattare il Contact Center Inps ai numeri:

803 164 (gratuito da rete fissa)

06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo operatore);

Rivolgersi a patronati o intermediari abilitati, che possono trasmettere la domanda tramite i servizi telematici Inps.