Buone notizie per i lavoratori: anche per il mese di ottobre 2025, l’INPS ha confermato il rinnovo del bonus da 100 euro, conosciuto come trattamento integrativo o ex Bonus Renzi. Si tratta di uno dei sostegni economici più attesi, destinato a integrare il reddito dei lavoratori con redditi medio-bassi.

Chi riceverà il bonus da 100 euro

Il trattamento integrativo continua a essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro.

In alcuni casi particolari, può essere erogato anche — seppur in misura ridotta — a chi percepisce redditi fino a 28.000 euro, qualora siano presenti determinate detrazioni fiscali che rendano l’erogazione compatibile con il reddito effettivo.

Il bonus è riconosciuto in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda: l’INPS provvede al pagamento tramite datore di lavoro o direttamente, per i beneficiari di prestazioni come NASpI e Dis-Coll.

Quando arriva il pagamento di ottobre

Sulla base del calendario dei mesi precedenti, i pagamenti di ottobre 2025 risultano generalmente previsti tra il 10 e il 15 del mese.

Per verificare la data precisa, i lavoratori e i percettori di indennità possono consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile sul portale INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.

Aggiornamento dei dati fiscali e familiari

A partire dalla metà di ottobre, l’INPS ricorda inoltre ai beneficiari l’importanza di aggiornare i propri dati fiscali e familiari, in modo da evitare conguagli o errori nella dichiarazione dei redditi 2026.

Attraverso il servizio online “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia”, è possibile comunicare eventuali variazioni, comprese quelle riguardanti i familiari a carico.

Questa operazione è particolarmente utile anche per chi percepisce l’Assegno Unico Universale, poiché consente all’Agenzia delle Entrate di aggiornare in automatico le informazioni necessarie alla dichiarazione precompilata.