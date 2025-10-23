Il Bonus Computer 2025 è un’agevolazione destinata a famiglie e studenti che desiderano acquistare dispositivi informatici come PC, notebook o tablet.

Anche se al momento non esiste un bando nazionale attivo, diverse Regioni italiane stanno pubblicando misure locali per sostenere economicamente l’acquisto di strumenti digitali.

Cosa prevede il Bonus Computer 2025

A seconda della Regione di residenza, è possibile accedere a diverse tipologie di agevolazioni:

Finanziamenti agevolati, con interessi coperti fino al 70%;

Contributi a fondo perduto per l’acquisto di dispositivi informatici;

Assistenza tramite CAF per la compilazione e l’invio della domanda.

Ogni Regione può definire requisiti, modalità e scadenze differenti. Per questo è fondamentale verificare sul sito ufficiale della propria Regione se è attivo un bando specifico e consultare la sezione dedicata ai “bonus per la digitalizzazione”.

Nessun bonus nazionale, ma bandi regionali attivi nel 2025

Il precedente Bonus PC e Internet, finanziato con i fondi europei durante la “Fase 1” del Piano Voucher, è terminato.

Tuttavia, alcune Regioni – tra cui Sicilia ed Emilia-Romagna – hanno già avviato iniziative proprie.

I nuovi bandi regionali possono prevedere:

Rimborsi parziali per l’acquisto di PC, tablet o strumenti didattici;

Copertura degli interessi su prestiti finalizzati all’acquisto;

Graduatorie basate sull’ISEE, con priorità ai nuclei familiari con redditi più bassi.

Per assistenza nella compilazione, è possibile rivolgersi ai CAF territoriali o ai Punti di informazione regionale.

Prima di iniziare: cosa preparare

Prima di presentare la domanda, è importante avere pronti due elementi fondamentali.

1. L’ISEE aggiornato

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è indispensabile per partecipare a quasi tutti i bonus nazionali e regionali.

Puoi ottenerlo:

Online, tramite il portale INPS con la DSU precompilata;

Presso un CAF, che offre assistenza gratuita.

Si consiglia di muoversi per tempo, poiché il rilascio dell’attestazione può richiedere anche alcune settimane.

2. Il kit digitale e cartaceo

Per completare la domanda sono necessari:

SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), per l’accesso ai portali pubblici;

Documento d’identità e Codici Fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;

Una casella email attiva e un numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Come presentare la domanda

Esistono due modalità principali: la via digitale (autonoma) e quella assistita (tramite CAF).

Metodo 1 – Domanda autonoma online

Chi ha dimestichezza con i servizi digitali può procedere autonomamente:

Accedi al portale ufficiale indicato dalla tua Regione;

Autenticati con SPID o CIE;

Compila la domanda online, verificando i dati precompilati e inserendo il numero di protocollo dell’ISEE;

Controlla attentamente le informazioni e invia la richiesta;

Salva la ricevuta di invio, che costituisce prova di presentazione;

Attendi la pubblicazione della graduatoria o la comunicazione via email dell’esito.

Metodo 2 – Domanda tramite CAF

Per chi preferisce assistenza, i CAF offrono supporto completo:

Prenota un appuntamento presso il CAF più vicino, specificando che si tratta del “Bonus Computer”;

Presentati con la documentazione completa (documenti d’identità, codici fiscali, attestazione ISEE, recapiti di contatto);

L’operatore compila la domanda online per tuo conto;

Dopo la firma per la privacy e la delega, riceverai una ricevuta ufficiale della presentazione;

Il CAF ti informerà sull’esito non appena disponibile.