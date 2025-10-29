L’intervento dei vigili del fuoco a Gianturco, a seguito dell’incendio verificatosi lo scorso 23 settembre, si è concluso con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata.
La comunicazione è arrivata al termine di una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, tenutasi ieri pomeriggio.
Partecipanti e decisioni prese
All’incontro hanno preso parte:
l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu
la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia
il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano
rappresentanti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, ASL Napoli 1 Centro e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli
Durante la riunione è stata disposta l’immediata rimozione di alcune bombole di gas ancora presenti nell’area interessata dall’incendio.
Verifiche di sicurezza e interventi futuri
Le autorità hanno inoltre concordato l’esigenza di effettuare interventi congiunti nella zona, per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza da parte delle attività commerciali presenti.
Il tema sarà nuovamente affrontato in ulteriori riunioni di aggiornamento che si terranno in prefettura, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio analoghe in futuro.